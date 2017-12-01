"Технодинамика" откроет в Москве современный демоцентр авиакомплектующих

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Холдинг "Технодинамика" откроет в Москве масштабный демонстрационный центр авиационного оборудования, который в перспективе станет площадкой для презентаций продукции для потенциальных заказчиков, сообщил в пятницу РИА Новости гендиректор компании Игорь Насенков.

"Одно из важнейших событий для нас в ближайшей перспективе – открытие многофункционального демонстрационного зала "Технодинамики" в новом офисе компании в Москве. При создании этого шоурума мы ставили целью продвижение на российский и мировой рынок наиболее актуальных продуктов, которые производят и разрабатывают предприятия холдинга. Планируется, что в экспозиции будет более 200 агрегатов и систем военного и гражданского авиастроения", — сказал он.

Насенков выразил надежду, что площадка будет открыта до конца 2017 года. Собеседник агентства пояснил, что основной аудиторией демоцентра станут партнеры и потенциальные заказчики компании, а также эксперты авиаотрасли, специалисты, разработчики и представители СМИ.

Холдинг "Технодинамика" (входит в госкорпорацию "Ростех") специализируется на разработке, производстве и послепродажном обслуживании систем и агрегатов воздушных судов. Среди наиболее известных актуальных проектов компании – работа над самой грузоподъемной в мире парашютной системой "Спрут-ПДС", создание центра по обучению операторов беспилотников, строительство транспортно-заряжающих машин для зенитных ракетных систем С-300 и С-400, а также разработка авионики для современных гражданских и военных самолетов.