На Смоленщине запустили информпортал "Витрина закупок Смоленской области"

СМОЛЕНСК, 1 дек — РИА Новости. На Смоленщине заработал информационный портал "Витрина закупок Смоленской области", позволяющий в режиме реального времени отслеживать данные обо всех конкурентных закупках, опубликованных для обеспечения нужд федеральных, региональных и муниципальных заказчиков, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

По его словам, проект реализован в рамках исполнения поручения главы региона Алексея Островского об открытости и прозрачности деятельности органов исполнительной власти.

"Портал включает в себя всю необходимую информацию о закупках, а также, учитывая широкий спектр поискового функционала, предоставляет сервис отслеживания информации о проводимых смоленскими заказчиками торгах. Также пользователь получает возможность осуществить подписку на закупки с установленными параметрами, что не позволит пропустить интересующие тендеры", — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что внедрение ресурса направлено на расширение доступности информации о закупках региона, повышение добросовестной конкуренции среди местных предпринимателей, что в конечном итоге будет способствовать более эффективному расходованию бюджетных средств.

"Кроме того, с помощью "Витрины закупок Смоленской области" потенциальный участник закупочного процесса может оперативно оценить финансовые затраты для участия в закупке, оставшееся время для подачи заявки, изучить документацию и подать заявку "в один клик" прямо на сайте", — заключили в пресс-службе.

Другие новости региона читайте здесь >>