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Экономика

Политика ФРС больше не влияет на кредитный рынок России, заявили в ЦБ

15:0601.12.2017
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЗдание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фотоЗдание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Политика Федеральной резервной системы (ФРС) США перестала оказывать влияние на российский кредитный рынок, заявил директор департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ Александр Морозов.

Федеральный резервный банк Нью-Йорка. Архивное фото
CC BY 2.0 / Michael Daddino / Федеральный резервный банк Нью-Йорка
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"В какой степени нормализация политики ЕЦБ и ФРС влияет на Россию и на денежно-кредитную политику Банка России? В этом отношении мы наблюдаем определенную дивергенцию политик — в США и еврозоне политика нормализуется за счет роста ставок, а в России — за счет снижения ставок. То есть процентный дифференциал между ставками в России и ставками в США и еврозоне снижается", — сказал Морозов, выступая на финансовом форуме, организованном газетой "Ведомости".

Возможность сохранения этой дивергенции сама по себе для России очень положительный фактор, который стабилизирует российский финансовый рынок, считает Морозов. "У нас уже накопленный в период шоков процентный дифференциал настолько значительный, что он позволяет действительно минимизировать или сократить, по крайней мере, эффект мировых финансовых рынков на российский финансовый рынок", — отметил глава департамента.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время заседания Совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества в Сочи. 1 декабря 2017
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Если исходить из того, что в среднесрочной перспективе ставка ФРС повысится до уровня, который считается нормальным (условно — 2,75%-3%), то, исходя из реальной ставки 2,5%, можно спокойно выходить на уровень 6,5% по ключевой ставке Банка России, считает Морозов. В настоящее время ключевая ставка ЦБ составляет 8,25%. "Движение от 8,25% до 6,5% не должно вызывать серьезных пертурбаций на финансовых рынках. А когда они происходят, должна быстрее способствовать тому, чтобы инвесторы возвращались на российский рынок", — указал он.

"Влияние ставок ФРС на российский кредитный рынок исчезло, его нельзя выявить. Изменение политики ФРС на Россию перестало влиять. Можно ожидать, что такая потеря взаимосвязи — изменение ставок ФРС и политики Банка России — продлится до тех пор, пока процесс нормализации политики ФРС, ЕЦБ и Банка России не завершится", — считает Морозов.

"В перспективе нескольких лет, по идее, можно ожидать отсутствия значимых связей между политикой ФРС и действиями Банка России", — заключил он.

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Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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moroz524534
Ничего не понял. Сохранилась ли старая схема при продаже нефти? Осталась ли необходимость покупки ценных бумаг США? Осталась ли необходимость покупки долларового эквивалента при эмиссии Российских рублей? Задали вопрос о влиянии ФРС США на Россию и ЦБ РФ, а нам ответили о процентном дифференциале между ставками. Мне интересно - это делается намеренно?
15:52
01.12.2017
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