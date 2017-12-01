БРЮССЕЛЬ, 1 дек – РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз вывел из-под экономических санкций, введенных против России, ракетное топливо для российско-европейского проекта по исследованию Марса ExoMars-2020, свидетельствует публикация в Официальном журнале Евросоюза.

Официальный журнал опубликовал решение о внесении изменений в документ от 31 июля 2014 года, которым были введены секторальные ограничительные меры против РФ. Решение вступает в силу в субботу.

"Запреты, содержащиеся в параграфах 1 и 3, не должны применяться к продаже, поставкам, передаче или экспорту и импорту, покупке или транспортировке гидразина с концентрацией 70% или более для испытаний и полета спускаемого космического модуля ExoMars и для полета несущего модуля в рамках миссии ExoMars-2020", — говорится в тексте решения.

В документе уточняется, что запреты снимаются только при следующих условиях: "объем гидразина, предназначенного для испытаний и полета спускаемого космического модуля в рамках миссии ExoMars-2020 и рассчитанный в связи с нуждами каждого этапа миссии, не превышает пяти тысяч килограммов на всю продолжительность миссии, а объем гидразина, предназначенного для полета несущего модуля ExoMars в рамках миссии ExoMars-2020, не превышает 300 килограммов".

ЕxoМars ("ЭкзоМарс") — первый в истории сотрудничества Евросоюза и России проект по поиску жизни на Марсе. Первый этап миссии состоял из европейского орбитального модуля TGO с двумя российскими научными приборами и потерпевшего аварию посадочного модуля Schiaparelli ("Скиапарелли").

ExoMars-2020 — второй этап миссии ExoMars. Он будет состоять из российской посадочной платформы и европейского марсохода. На платформе будет установлено 11 российских и два европейских прибора. Оборудование марсохода будет включать семь европейских и два российских прибора. Прибытие связки аппаратов к Красной планете ожидается примерно в марте 2021 года.