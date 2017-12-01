Подмосковье вошло в топ-10 рейтинга инвестиционной привлекательности АСИ

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. По итогам 2017 года, Подмосковье вошло в первую десятку рейтинга инвестиционной привлекательности регионов России, составленного Агентством стратегических инициатив, сообщает портал правительства региона со ссылкой на страницу губернатора Андрея Воробьева в соцсети "ВКонтакте".

"Подмосковье вошло в десятку регионов рейтинга Агентства стратегических задач. По сравнению с прошлым годом поднялись на 12 позиций", — цитирует сайт слова Воробьева. Губернатор также добавил, что в Подмосковье продолжает внедрять лучшие мировые практики для привлечения отечественных и зарубежных инвесторов, чтобы быть в рейтинге на достойной позиции.

Московская область заняла девятое место, в 2016 году показатели инвестиционного климата Подмосковья располагались на 21 позиции.

Как поясняет АСИ на своем сайте, "национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне". Первый рейтинг инвестиционной привлекательности регионов был создан АСИ в 2014 году.