В ЦБ прогнозируют рост инфляции до 4% в 2018 году

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Инфляция в РФ может вернуться к целевому уровню в 4% в 2018 году или на горизонте ближайших двух лет, заявил директор департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ Александр Морозов.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин 23 ноября заявил, что годовая инфляция в РФ замедлилась до 2,4-2,5%. При этом долгосрочная цель ЦБ по инфляции сформулирована как "вблизи 4%". Однако регулятор связывает нынешнее отклонение показателя от цели с временными факторами и не видит необходимости реагировать на него мерами денежно-кредитной политики.

"Мы ожидаем, что на уровень цели (по инфляции в 4% — ред.) возврат произойдет в следующем году или, во всяком случае, в горизонте двух лет", — сказал Морозов журналистам в кулуарах финансового форума, организованного газетой "Ведомости".

"Поживем — увидим. Тут спрогнозировать достаточно сложно, потому что в этом году большим сюрпризом и для нас, и для Минсельхоза оказался урожай… Получается, что мы лучше должны прогнозировать, чем Минсельхоз, наши урожаи", — отметил он.

"Соответственно, эффект от хорошего урожая — низкая динамика цен на продовольствие. Соответственно, если в будущем году ситуация повторится, это будет сдерживать рост цен, а если ситуация ухудшится, то за счет низкого урожая к более высокой динамике цен на продовольствие", — пояснил Морозов.

"Но поскольку цены на продовольствие по определению очень волатильны, все-таки лучше ориентироваться на более устойчивые показатели инфляции, не связанные с продовольствием… Это не означает, что инфляция настолько ускорится, что вылезет за пределы 4%", — добавил глава департамента ЦБ.