Орешкин отметил работу подмосковных властей по привлечению инвестиций

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин отметил работу подмосковных властей в сфере привлечения инвестиций в регион и улучшения инвестклимата, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

"Инвестиционная активность в стране восстанавливается после спада 2015-16 годов — в третьем квартале отмечена динамика. Но темпы недостаточны. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поднял очень важный вопрос — о доступности инфраструктуры. Качественная инфраструктура — это то, что позволяет снижать издержки бизнеса, делать большее количество проектов эффективными. Есть несколько интересных инициатив в Московской области, которые помогают бизнесу. История с инфраструктурной ипотекой — это важный вопрос, это очень эффективный выход из той ситуации, которая сейчас сложилась", — сказал Орешкин по итогам ежегодной конференции "100 шагов к благоприятному инвестиционному климату". Глава Минэкономразвития отметил также, что помощь бизнесу — это задача не только региональных, но и федеральных властей.

В свою очередь губернатор Московской области Андрей Воробьев считает, что в Подмосковье необходимо внедрять лучшие мировые практики для привлечения отечественных и зарубежных инвесторов. "Подмосковье занимает хорошие позиции в рейтинге АСИ, но это не повод расслабляться. Наслаждаться местом в рейтинге — самая большая ошибка. Каждый регион должен внедрять лучшие практики для привлечения бизнеса, для создания комфортной и благоприятной обстановки для инвесторов. Нужно участвовать в глобальной, мировой конкуренции, смотреть, что там самое лучшее, самое знаковое принимается для привлечения инвестиций", — заключил Воробьев.

В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России 2017 года Подмосковье занимает девятое место позицию, поднявшись с 2016 года на 12 позиций. Лидером рейтинга, как и в прошлом году, стала Республика Татарстан. В первую пятерку также вошли Чувашская Республика, Москва, Тульская и Калужская области. Наилучшую динамику в двадцатке лидеров по интегральному показателю продемонстрировали Воронежская, Ивановская, Ленинградская, Костромская и Московская области.