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Экономика

Китай призвал США выполнять свои международные обязательства по ВТО

12:2601.12.2017
(обновлено: 12:27 01.12.2017)
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© AP Photo / Martial TrezziniЖенщина проходит возле здания ВТО в Женеве. Архивное фотоЖенщина проходит возле здания ВТО в Женеве. Архивное фото
© AP Photo / Martial Trezzini

ПЕКИН, 1 дек — РИА Новости. Китай настоятельно призывает соответствующие страны уважать принципы международного права и в полной мере выполнять свои международные обязательства, заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан после того, как США официально обратились в ВТО с требованием не давать КНР статуса рыночной экономики.

Штаб-квартира Всемирной Торговой Организации. Архивное фото
© AFP 2017 / Fabrice Coffrini
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Заявление о позиции США было передано Торговым представительством США и обнародовано в четверг.

"Обратили внимание на соответствующие сообщения. Мы уже не раз выражали свою позицию по этому вопросу. Так называемая концепция "стран с нерыночной экономикой" не присутствует среди принципов многосторонности ВТО. Это всего лишь продукт времен холодной войны… Мы призываем все страна в полной мере уважать принципы международного права и в полной мере выполнять свои обязательства по ВТО", — заявил на брифинге Гэн Шуан.

Гэн Шуан подчеркнул, что, начиная с 11 декабря 2016 года, страны должны прекратить применять принцип "страны-суррогата" в отношении Китая в соответствии с прекращением действия 15-й статьи протокола о вступлении Китая в ВТО.

"Это не имеет никакого отношения к тому, соответствует или не соответствует Китай стандартам так называемой рыночной экономики", — добавил Гэн Шуан.

Женщина проходит возле здания ВТО в Женеве. Архивное фото
© AP Photo / Martial Trezzini
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В декабре 2016 года исполнилось 15 лет со дня вступления Китая в ВТО, а также автоматически истек срок действия 15-й статьи протокола о вступлении Китая в ВТО, которая позволяла странам-участницам торговой организации применять антидемпинговые меры в отношении китайских товаров на основании того, что низкие цены на них не отражали реалий рынка. Однако несмотря на это, основные торговые партнеры Китая — ЕС, Япония и США — не спешат этого делать, заявляя, что Китай сделал недостаточно для получения статуса рыночной экономики

После этого Китай оставил за собой право принять дальнейшие меры для защиты своих интересов, если страны ВТО не будут относиться к нему как к стране с рыночной экономикой. Пекин неоднократно заявлял, что Китай должен автоматически получить статус рыночной экономики после декабря 2016 года в соответствии с положением протокола.

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