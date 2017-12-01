Китай призвал США выполнять свои международные обязательства по ВТО

ПЕКИН, 1 дек — РИА Новости. Китай настоятельно призывает соответствующие страны уважать принципы международного права и в полной мере выполнять свои международные обязательства, заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан после того, как США официально обратились в ВТО с требованием не давать КНР статуса рыночной экономики.
Заявление о позиции США было передано Торговым представительством США и обнародовано в четверг.
"Обратили внимание на соответствующие сообщения. Мы уже не раз выражали свою позицию по этому вопросу. Так называемая концепция "стран с нерыночной экономикой" не присутствует среди принципов многосторонности ВТО. Это всего лишь продукт времен холодной войны… Мы призываем все страна в полной мере уважать принципы международного права и в полной мере выполнять свои обязательства по ВТО", — заявил на брифинге Гэн Шуан.
Гэн Шуан подчеркнул, что, начиная с 11 декабря 2016 года, страны должны прекратить применять принцип "страны-суррогата" в отношении Китая в соответствии с прекращением действия 15-й статьи протокола о вступлении Китая в ВТО.
"Это не имеет никакого отношения к тому, соответствует или не соответствует Китай стандартам так называемой рыночной экономики", — добавил Гэн Шуан.
После этого Китай оставил за собой право принять дальнейшие меры для защиты своих интересов, если страны ВТО не будут относиться к нему как к стране с рыночной экономикой. Пекин неоднократно заявлял, что Китай должен автоматически получить статус рыночной экономики после декабря 2016 года в соответствии с положением протокола.