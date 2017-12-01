Бывший глава ФТС Бельянинов возглавил Евразийский банк развития

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Экс-глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Андрей Бельянинов вступил в должность председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР), сообщила пресс-служба банка.

"Андрей Бельянинов вступил в должность председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР). Соответствующее решение было принято на очередном заседании совета ЕАБР, которое состоялось в Астане 15 ноября текущего года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе заседания совет банка также обсудил текущие и перспективные направления деятельности, вопросы сотрудничества с международными финансовыми институтами и реализации совместных интеграционных проектов.

Бельянинов покинул пост главы ФТС в июле 2016 года, как было указано в распоряжении правительства — по собственному желанию. Резонансная отставка происходила на фоне коррупционного скандала: следователи тогда провели обыски в самой ФТС и дома у главы службы в связи с делом о контрабанде алкоголя. Позже стало известно, что Бельянинова допросили как свидетеля и никаких обвинений ему не предъявляли.

ЕАБР — международная финансовая организация, учрежденная Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 миллиардов долларов, государства-участники — Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.