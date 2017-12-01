В Китае промышленный PMI по версии Caixin оказался худшим за почти полгода

ПЕКИН, 1 дек — РИА Новости. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая замедлился до минимальных темпов за последние пять месяцев на фоне резкого ослабления уверенности бизнеса относительно будущего, свидетельствуют данные независимого исследования делового издания Caixin.
По мнению директора по макроэкономическому анализу CEBM Group Чжун Чжэншэна, несмотря на то, что производственный сектор в целом показывает стабильность, индекс ноября сигнализирует о некоторых признаках "слабости".
"В четвертом квартале экономика, скорее всего, сохранит стабильность и тенденцию уровня начала второго полугодия. Ожидается, что экономический рост в 2017 году окажется выше, чем в прошлом году, но темпы роста могут замедлиться в следующем 2018 году", — считает эксперт.
Данные Caixin основаны на опросе более чем 500 заводов по всей стране и внимательно отслеживаются инвесторами, так как этот показатель является одним из первых индикаторов состояния китайской экономики. Значение выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде.
Ранее в четверг государственное статистическое бюро Китая опубликовало официальный индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики по итогам, который незначительно ускорился до 51,8 пункта после резкого замедления в октябре, что оказалось лучше ожиданий экспертов.