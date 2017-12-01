В Китае промышленный PMI по версии Caixin оказался худшим за почти полгода

ПЕКИН, 1 дек — РИА Новости. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая замедлился до минимальных темпов за последние пять месяцев на фоне резкого ослабления уверенности бизнеса относительно будущего, свидетельствуют данные независимого исследования делового издания Caixin.

Промышленный PMI в ноябре в сфере промышленности, по версии издания, замедлился до 50,8 пункта против 51 пункта месяцем ранее, что стало худшим показателем с июня этого года.

По мнению директора по макроэкономическому анализу CEBM Group Чжун Чжэншэна, несмотря на то, что производственный сектор в целом показывает стабильность, индекс ноября сигнализирует о некоторых признаках "слабости".

"В четвертом квартале экономика, скорее всего, сохранит стабильность и тенденцию уровня начала второго полугодия. Ожидается, что экономический рост в 2017 году окажется выше, чем в прошлом году, но темпы роста могут замедлиться в следующем 2018 году", — считает эксперт.

Данные Caixin основаны на опросе более чем 500 заводов по всей стране и внимательно отслеживаются инвесторами, так как этот показатель является одним из первых индикаторов состояния китайской экономики. Значение выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде.

Ранее в четверг государственное статистическое бюро Китая опубликовало официальный индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики по итогам, который незначительно ускорился до 51,8 пункта после резкого замедления в октябре, что оказалось лучше ожиданий экспертов.