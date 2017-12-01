В Госдуму внесли проект о льготах для отечественных мультипликаторов

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Законопроекты, согласно которым будет установлен льготный тариф страховых взносов в 14% и льготный тариф страхового взноса в Пенсионный фонд в 8% для организаций, производящих и реализующих анимационную аудиовизуальную продукцию, внесены в Госдуму, сообщается на сайте кабинета министров.

Законопроекты предлагают установить на 2018–2023 годы льготный тариф страховых взносов в размере 14% и льготный тариф страхового взноса в Пенсионный фонд в размере 8% для российских организаций, занимающихся производством и реализацией произведенной ими анимационной аудиовизуальной продукции.

Отмечается, что это позволит таким организациям снижать себестоимость своей продукции, привлекать высококвалифицированных специалистов из смежных областей, в том числе из отрасли информационных технологий, а также будет способствовать развитию российской анимационной отрасли.

Законопроекты рассмотрены и одобрены 23 ноября на заседании правительства РФ.