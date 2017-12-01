Приморье включили в предварительный перечень регионов для введения tax free

ВЛАДИВОСТОК, 1 дек — РИА Новости. Девять торговых точек из Приморья вошли в предварительный перечень пилотных регионов для введения Tax free, сообщает пресс-служба администрации края.

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении в России системы tax free, которая позволит гражданам иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), компенсировать суммы НДС, уплаченные при покупке товаров в России, при их вывозе за пределы таможенной территории ЕАЭС. Для такой компенсации иностранцу необходимо приобрести в течение одного дня товаров на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налога и оформить документ (чек) на них.

"В соответствии с новым законом Министерство промышленности и торговли России подготовило и опубликовало предварительный список организаций розничной торговли, где иностранные граждане смогут получать налоговый вычет. В перечень вошли и крупные торговые точки, расположенные в Приморье. Это девять магазинов, которые пользуются большой популярностью у туристов. Например, развлекательный комплекс Tigre de Cristal, торговые центры Clover House, "Седанка-Сити", "Дружба", "Черемушки", — говорится в сообщении.