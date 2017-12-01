Приморье включили в предварительный перечень регионов для введения tax free

ВЛАДИВОСТОК, 1 дек — РИА Новости. Девять торговых точек из Приморья вошли в предварительный перечень пилотных регионов для введения Tax free, сообщает пресс-служба администрации края.
"В соответствии с новым законом Министерство промышленности и торговли России подготовило и опубликовало предварительный список организаций розничной торговли, где иностранные граждане смогут получать налоговый вычет. В перечень вошли и крупные торговые точки, расположенные в Приморье. Это девять магазинов, которые пользуются большой популярностью у туристов. Например, развлекательный комплекс Tigre de Cristal, торговые центры Clover House, "Седанка-Сити", "Дружба", "Черемушки", — говорится в сообщении.