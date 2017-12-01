В России завершается кампания по уплате имущественных налогов

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Кампания 2017 года по уплате имущественных налогов завершается в пятницу: собственники земель, недвижимости и транспорта в России, которые не заплатили налоги до 1 декабря включительно, еще могут это сделать, но налоговая служба начислит им пени за каждый день просрочки.
"Совокупные начисления по транспортному налогу для физических лиц за 2016 год выросли на 3% — до 136,9 миллиарда рублей, по налогу на имущество – на 39%, до 63,2 миллиарда рублей, по земельному налогу – на 22%, до 52,7 миллиарда рублей", – сообщили РИА новости в ФНС.
Как и в прошлом году, российские налогоплательщики не должны платить имущественные налоги, если их сумма меньше 100 рублей, или если налоговое уведомление сформировано налоговыми органами на основании ошибочных данных.
По данным ФНС, в консолидированные бюджеты субъектов РФ на начало ноября уже поступило 85,3 миллиарда рублей имущественных налогов физических лиц, что превышает аналогичный показатель прошлого года на 19,7 миллиарда рублей. Причем почти половину — более 36,7 миллиарда рублей — граждане заплатили через "личный кабинет" на сайте ФНС.