В России завершается кампания по уплате имущественных налогов

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Кампания 2017 года по уплате имущественных налогов завершается в пятницу: собственники земель, недвижимости и транспорта в России, которые не заплатили налоги до 1 декабря включительно, еще могут это сделать, но налоговая служба начислит им пени за каждый день просрочки.

Налог на имущество в текущем году, по данным ФНС, должны были заплатить 71 миллион человек, транспортный налог — 27,9 миллиона, а земельный — 29,05 миллиона человек. При этом 4,9 миллиона человек избавлены от такой обязанности, поскольку получили налоговые льготы либо имеют переплату за прошлые годы, которая была зачтена в текущем году в счет текущего платежа.

"Совокупные начисления по транспортному налогу для физических лиц за 2016 год выросли на 3% — до 136,9 миллиарда рублей, по налогу на имущество – на 39%, до 63,2 миллиарда рублей, по земельному налогу – на 22%, до 52,7 миллиарда рублей", – сообщили РИА новости в ФНС.

Как и в прошлом году, российские налогоплательщики не должны платить имущественные налоги, если их сумма меньше 100 рублей, или если налоговое уведомление сформировано налоговыми органами на основании ошибочных данных.

Имущественные налоги являются региональными, то есть ставки по ним определяются решениями субъектов РФ. Налоги на землю и недвижимое имущество в большинстве регионов рассчитываются на основании кадастровой стоимости. Все доходы от земельного, транспортного и имущественного налогов зачислятся в бюджеты регионов и муниципалитетов. Из них финансируется строительство региональных и муниципальных дорог, выплачиваются зарплаты бюджетникам, содержатся поликлиники, школы и детские сады.

По данным ФНС, в консолидированные бюджеты субъектов РФ на начало ноября уже поступило 85,3 миллиарда рублей имущественных налогов физических лиц, что превышает аналогичный показатель прошлого года на 19,7 миллиарда рублей. Причем почти половину — более 36,7 миллиарда рублей — граждане заплатили через "личный кабинет" на сайте ФНС.