Купюры номиналом в 200 и 2000 рублей "идут в народ"

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Российские банки в декабре завершат адаптацию оборудования для приема новых купюр номиналом в 200 и 2000 рублей, и новые денежные знаки станут доступны всей стране.
Первыми новые банкноты получили Москва и регионы, которые изображены на них — Дальний Восток и Крым. Конкурс по выбору символов для купюр номиналами 200 и 2000 рублей проходил с июня по октябрь 2016 года. В нем участвовали около 5 тысяч номинантов — достопримечательностей из 1113 российских городов.
В настоящее время российские банки активно готовятся к моменту, когда новые банкноты выйдут в массовое обращение. Так, например, ВТБ сообщил, что банкоматная сеть банка будет готова к приему новых купюр к середине декабря. А Россельхозбанк еще в октябре заявил, что готов к выдаче денежных знаков номиналом 200 и 2000 рублей.
Впервые о новых купюрах регулятор объявил в апреле 2016 года. Как отмечал ЦБ, выпуск новых купюр позволит упростить расчеты россиян. Так это или нет, россияне смогут проверить уже совсем скоро.