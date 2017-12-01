Купюры номиналом в 200 и 2000 рублей "идут в народ"

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Российские банки в декабре завершат адаптацию оборудования для приема новых купюр номиналом в 200 и 2000 рублей, и новые денежные знаки станут доступны всей стране.

Банк России презентовал новые банкноты 12 октября. Купюрам придали яркий современный дизайн и внедрили передовые элементы защиты. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина говорила на презентации, что новые банкноты максимально защищены от подделок, и по расчетам регулятора, их массовый ввод начнется в декабре.

Первыми новые банкноты получили Москва и регионы, которые изображены на них — Дальний Восток и Крым. Конкурс по выбору символов для купюр номиналами 200 и 2000 рублей проходил с июня по октябрь 2016 года. В нем участвовали около 5 тысяч номинантов — достопримечательностей из 1113 российских городов.

Сразу после своего появления купюры номиналом 200 рублей оказались "вне закона" на Украине. А в конце октября после того, как новые денежные знаки поступили кредитным организациям в Приморье, на разных интернет-площадках стали появляться объявления о продаже банкнот по цене выше номинала.

В настоящее время российские банки активно готовятся к моменту, когда новые банкноты выйдут в массовое обращение. Так, например, ВТБ сообщил, что банкоматная сеть банка будет готова к приему новых купюр к середине декабря. А Россельхозбанк еще в октябре заявил, что готов к выдаче денежных знаков номиналом 200 и 2000 рублей.

Впервые о новых купюрах регулятор объявил в апреле 2016 года. Как отмечал ЦБ, выпуск новых купюр позволит упростить расчеты россиян. Так это или нет, россияне смогут проверить уже совсем скоро.