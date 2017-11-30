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Экономика

ОПЕК+ отпраздновала годовщину сделки по нефтедобыче ее продлением

23:2930.11.2017
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкУчастники 173-го заседания ОПЕК и третьей встречи со странами, не входящими в ОПЕК. 30 ноября 2017Участники 173-го заседания ОПЕК и третьей встречи со странами, не входящими в ОПЕК. 30 ноября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Участники сделки ОПЕК+ в четверг приняли позитивное для рынка, но ожидаемое решение, продлив сделку до конца 2018 года, приятной же неожиданностью стало введение ограничений нефтедобычи для Ливии и Нигерии.

Президент России Владимир Путин во время посещения Туапсинского НПЗ Роснефти. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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В четверг в Вене прошла встреча министров нефти и энергетики всех 24 государств соглашения о сокращении добычи нефти, входящих и не входящих в ОПЕК (ОПЕК+). В преддверии этого заседания отдельные встречи в столице Австрии провели пять министров из мониторингового комитета ОПЕК+ (России, Венесуэлы, Кувейта, Алжира и Омана) и Саудовской Аравии, а также десять министров стран ОПЕК, которые при закрытых дверях обсудили исполнение соглашения и его перспективы.

Основную интригу большой встречи стран-участниц ОПЕК+ составлял вопрос, будет ли продлено соглашение и на какой срок. Также рынок ждал, вступят ли в сделку новые участники, а также будут ли приняты ограничения для Ливии и Нигерии, которые хоть и входят в ОПЕК, но свою добычу не сокращают из-за сложной экономической ситуации.

Кроме того, на встрече могло быть обсуждено и предложение по мониторингу в рамках сделки не только уровня добычи, но и объема экспорта стран-участниц. Однако по итогам встречи выяснилось, что не все эти вопросы обсуждались, а принятые решения особым сюрпризом для рынка не стали.

Расклад сил на мировом рынке нефти
© РИА Новости, Инфографика
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Расклад сил на мировом рынке нефти

Может быть, поэтому нефтяные цены отреагировали на решение о продлении сделки весьма сдержано: сразу по объявлению итогов сделки в 19.45 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла лишь на 0,13% — до 62,61 доллара за баррель. По мнению аналитиков, опрошенных ранее РИА Новости, участники рынка давно заложили в нефтяные цены продление сделки ОПЕК+ до конца года.

Днем в четверг стало известно, что страны ОПЕК договорились о продлении сделки на 9 месяцев – до конца 2018 года. Официально о решении продлить сделку именно на этот срок было объявлено на заключительной вечерней пресс-конференции министра энергетики РФ Александра Новака, министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха и генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо.

Новые участники и квоты для Африки

В здании ОПЕК в Вене. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Новым президентом ОПЕК станет министр энергетики ОАЭ
Уже существующие квоты по добыче для подавляющего большинства участников соглашения сохранятся, однако министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби заявил, что Ливия и Нигерия ограничат добычу нефти в 2018 году на уровне 2017 года. Это подтвердил и аль-Фалих на официальной пресс-конференции по итогам встречи.

"Обе страны сообщили нам, и мы это задокументировали это в решении ОПЕК, что в 2018 году уровни (добычи – ред.) не будут превышать уровней 2017 года. Мы не ожидаем от них сюрпризов", — сказал он.

Кроме того, Новак говорил, что в четверг будет обсуждаться присоединение к сделке новых стран-участниц, однако в итоге этого не произошло. Делегации из Египта и Туркменистана присоединились к этой встрече ОПЕК+ лишь в качестве наблюдателей.

Всего на министерской встрече ОПЕК+ присутствовали представители семи новых стран, хотя, как сообщал министр нефти, электроэнергетики и водных ресурсов Кувейта Эссам аль-Марзук, приглашены были 12.

Аль-Марзук также анонсировал, что министры стран ОПЕК должны обсудить возможное возвращение в организацию Индонезии, которая покинула ее год назад, однако, судя по всему, решения принято не было.

"Они (Индонезия – ред.) уже просили о том, чтобы вновь присоединиться, однако по нашим критериям они должны быть страной, экспортирующей нефть. Сейчас Индонезия стала страной, импортирующей нефть. На заседании мы должны решить, примем ли их в организацию", — говорил журналистам аль-Марзук.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК)
© РИА Новости, Инфографика
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Структура и задачи ОПЕК

Июньские тезисы

Добыча нефти. Архивное фото
© AP Photo / Hasan Jamali
Цены на нефть растут на ожиданиях продления сделки ОПЕК+
Как рассказал аль-Фалих, сделка ОПЕК+ пока достигла своих целей лишь частично, и страны-участницы находятся на полпути к достижению цели по снижению мировых запасов нефти.

"Осознавая некоторые важные достижения, необходимо признать, что мы только недавно прошли половину пути к достижению среднего пятилетнего уровня коммерческих запасов нефти ОЭСР. Традиционно мы вступаем в период низкого спроса до второго квартала 2018 года", — сказал аль-Фалих.

Таким образом, в июне, по завершению периода низкого спроса, может состояться еще одно принципиальное обсуждение сделки ОПЕК+, на котором могут быть пересмотрены квоты сокращения для стран, обсуждены пути плавного выхода из сделки или, напротив, ее дальнейшего продления.

"Я думаю, механизм выхода из сделки будет обсуждаться ближе к окончанию самой сделки. У нас еще есть целый год, за который нужно, чтобы сделка работала. Мы договорились о том, что в следующий раз мы будем встречаться в июне 2018 года. Тогда, наверное, будут проводиться обсуждения, связанные или с необходимостью завершения сделки к концу года, или, возможно, продления, что, в принципе, по мнению большинства стран-участниц, на 2019 год не потребуется, потому что рынок уже сбалансируется", — сказал журналистам замминистра энергетики Казахстана Магзум Мырзагалиев.

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