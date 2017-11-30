Страны ОПЕК+ договорилась о продлении сокращения добычи до конца 2018 года

Участники 173-го заседания ОПЕК и третьей встречи со странами, не входящими в ОПЕК. 30 ноября 2017

Участники 173-го заседания ОПЕК и третьей встречи со странами, не входящими в ОПЕК. 30 ноября 2017

ВЕНА, 30 ноя — РИА Новости. Нефтедобывающие страны, участвующие в соглашении о сокращении добычи нефти (ОПЕК+), на встрече в Вене договорились продлить сделку на девять месяцев — до конца 2018 года, сообщил журналистам министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби.

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что переговоры прошли успешно и конструктивно. Он также отметил, что российские нефтяные компании согласны с решением о продлении сделки.

Министр добавил, что страны ОПЕК+ согласились провести министерскую встречу в июне, на которой они смогут подвести итоги исполнения соглашения и ситуации на рынке.

В конце 2016 года страны ОПЕК и ряд не входящих в организацию государств договорились о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В мае соглашение продлили еще на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

Одной из первостепенных целей участников сделки ОПЕК+, в которую входят 24 государства, является снижение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире до их среднего уровня за последние пять лет.