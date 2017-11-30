Дания может помешать прокладке "Северного потока - 2"

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Парламент Дании одобрил законопроект, который позволит запретить строительство "Северного потока — 2" в территориальных водах королевства. Он расширит условия, при которых страна может отказаться от прокладки силовых кабелей и трубопроводов в своих водах.

Датская газета Berlingske Tidende сообщает, что законодатели единогласно поддержали документ.

Копенгаген теперь имеет право "принимать во внимание вопросы внешней политики, безопасности и обороны". Ранее у Дании была возможность не согласовать соответствующие заявки только по соображениям безопасности и при угрозе окружающей среде.

"Пока это скорее просто внешнеполитический сигнал, нежели реальное препятствие для строительства российского газопровода", — отмечает газета.

Давление США

На решение датского парламента уже отреагировали в Совфеде. По словам первого замглавы экономического комитета Совфеда Сергея Калашникова, США пытаются остановить газовые проекты России в европейских странах, оказывая политическое воздействие на руководство этих государств.

По его словам, идет конкурентная война: США хотят монополизировать поставки сжиженного газа в Европу, вытеснив более дешевый газ из России. Решение датского парламента Калашников охарактеризовал как "победу лоббистских коммерческих интересов США". По мнению сенатора, "США демпингуют, оказывают политическое давление на руководство европейских стран".

"Безусловно, позиция Дании имеет определенное значение, хотя по проекту трубопровод будет идти до Германии. Однако часть проекта будет идти вдоль датско-шведской границы. И подобные решения могут привести к подорожанию проекта", — сказал Калашников. Он также отметил, что многое будет зависеть от позиции Германии.

Политизированное решение

Позицию о влиянии США на решение датского парламента разделил также генеральный директор по газовым проектам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

"Это ожидалось, учитывая крайнюю степень политизации данного вопроса со стороны его противников и давления, которое было оказано на Копенгаген из Вашингтона и Брюсселя. Но при этом лишний раз свидетельствует о том, что в законодательство страны ЕС вводится возможность дискриминировать экономический проект по политическим соображениям. ", — сказал РИА Новости Гривач.

Он отметил, что правила поменялись уже после того, как заявка на получение разрешения на строительство "Северного потока — 2" прошла все стадии рассмотрения.

По его мнению, изменение законодательства и возможный запрет на строительство газопровода в её водах не окажет сильного влияния на реализацию проекта."Потребует переноса трассы из территориальных вод в экономическую зону, где действуют уже не внутренние законы, а международные конвенции. Это дополнительное время и, может быть, дополнительные деньги, если маршрут немного удлинится. Достаточно небольшие, так как этот вариант прохождения трассы был изучен еще при подготовке "Северного потока", — сказал Гривач.

Ранее технический директор Nord Stream 2 AG Сергей Сердюков сообщил, что компания проработала альтернативный вариант маршрута "Северного потока — 2" на случай запрета Дании. Он длиннее основного всего на 10 километров.

Проект "Северный поток — 2"

Проект стоимостью 9,5 миллиарда евро предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность — 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубопровод планируется проложить рядом с "Северным потоком".

Морской газопровод пройдет через территориальные и исключительные экономические зоны нескольких стран: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Против строительства выступает ряд государств, в числе которых Украина и США. Киев опасается потерять доходы от транзита российского газа, а у Вашингтона амбициозные планы по экспорту в Европу СПГ.