РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Дания может помешать прокладке "Северного потока - 2"

21:3330.11.2017
014771
© AP Photo / Dmitry Lovetsky, fileНачало строительства трубопровода Северный поток. Архивное фотоНачало строительства трубопровода Северный поток. Архивное фото
© AP Photo / Dmitry Lovetsky, file

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Парламент Дании одобрил законопроект, который позволит запретить строительство "Северного потока — 2" в территориальных водах королевства. Он расширит условия, при которых страна может отказаться от прокладки силовых кабелей и трубопроводов в своих водах.

Площадь Ратуши, Копенгаген, Дания. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Субботин
Перейти в фотобанк
Аналитик: позиция Дании не отменит, а изменит "Северный поток-2"

Датская газета Berlingske Tidende сообщает, что законодатели единогласно поддержали документ.

Копенгаген теперь имеет право "принимать во внимание вопросы внешней политики, безопасности и обороны". Ранее у Дании была возможность не согласовать соответствующие заявки только по соображениям безопасности и при угрозе окружающей среде.

"Пока это скорее просто внешнеполитический сигнал, нежели реальное препятствие для строительства российского газопровода", — отмечает газета.

Давление США

На решение датского парламента уже отреагировали в Совфеде. По словам первого замглавы экономического комитета Совфеда Сергея Калашникова, США пытаются остановить газовые проекты России в европейских странах, оказывая политическое воздействие на руководство этих государств.

Аркадий Дворкович. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Дворкович обсудил с главой МИД ФРГ "Северный поток-2"

По его словам, идет конкурентная война: США хотят монополизировать поставки сжиженного газа в Европу, вытеснив более дешевый газ из России. Решение датского парламента Калашников охарактеризовал как "победу лоббистских коммерческих интересов США". По мнению сенатора, "США демпингуют, оказывают политическое давление на руководство европейских стран".

"Безусловно, позиция Дании имеет определенное значение, хотя по проекту трубопровод будет идти до Германии. Однако часть проекта будет идти вдоль датско-шведской границы. И подобные решения могут привести к подорожанию проекта", — сказал Калашников. Он также отметил, что многое будет зависеть от позиции Германии.

Политизированное решение

Позицию о влиянии США на решение датского парламента разделил также генеральный директор по газовым проектам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Нанесение внутреннего покрытия на трубы, предназначенные для газопровода Северный поток - 2
© Фото : Nord Stream 2
Эксперт: "Северный поток-2" не в приоритете ЕС? Потребители так не считают

"Это ожидалось, учитывая крайнюю степень политизации данного вопроса со стороны его противников и давления, которое было оказано на Копенгаген из Вашингтона и Брюсселя. Но при этом лишний раз свидетельствует о том, что в законодательство страны ЕС вводится возможность дискриминировать экономический проект по политическим соображениям. ", — сказал РИА Новости Гривач.

Он отметил, что правила поменялись уже после того, как заявка на получение разрешения на строительство "Северного потока — 2" прошла все стадии рассмотрения.

По его мнению, изменение законодательства и возможный запрет на строительство газопровода в её водах не окажет сильного влияния на реализацию проекта."Потребует переноса трассы из территориальных вод в экономическую зону, где действуют уже не внутренние законы, а международные конвенции. Это дополнительное время и, может быть, дополнительные деньги, если маршрут немного удлинится. Достаточно небольшие, так как этот вариант прохождения трассы был изучен еще при подготовке "Северного потока", — сказал Гривач.

Трубы для строительства газопровода Северный поток - 2. Архивное фото
© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt
Земан заявил, что Чехия поддерживает строительство "Северного потока-2"

Ранее технический директор Nord Stream 2 AG Сергей Сердюков сообщил, что компания проработала альтернативный вариант маршрута "Северного потока — 2" на случай запрета Дании. Он длиннее основного всего на 10 километров.

Проект "Северный поток — 2"

Проект стоимостью 9,5 миллиарда евро предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность — 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубопровод планируется проложить рядом с "Северным потоком".

Морской газопровод пройдет через территориальные и исключительные экономические зоны нескольких стран: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Против строительства выступает ряд государств, в числе которых Украина и США. Киев опасается потерять доходы от транзита российского газа, а у Вашингтона амбициозные планы по экспорту в Европу СПГ.

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена