МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Решение парламента Дании одобрить законопроект, позволяющий запретить строительство "Северного потока-2" в территориальных водах страны, не остановит реализацию проекта, но может усложнить процесс получения проектного финансирования, считает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Ratings Дмитрий Маринченко.

"Сам факт принятия закона не означает, что Дания непременно наложит вето на строительство "Северного потока-2". Но даже если это будет сделано, трубу можно будет проложить таким образом, чтобы она не проходила в территориальных водах Дании. То есть само по себе принятие этого закона не должно иметь критических последствий для проекта", — сказал Маринченко.

"Другой вопрос, что в целом ситуация с "Северным потоком-2" остается неясной. У стран-членов ЕС разные позиции, и принятие закона теперь позиционирует Данию как страну, находящуюся в лагере "противников" проекта — наряду с Польшей и странами Балтии. Это пусть немного, но уменьшают вероятность реализации проекта в срок, а также может усложнить процесс получения проектного финансирования", — добавил аналитик.

Ранее СМИ сообщили, что парламент Дании в четверг одобрил законопроект, который позволит стране запретить строительство "Северного потока-2" в ее территориальных водах.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего СПГ.

Оператором проекта общей стоимостью 9,5 миллиарда евро выступает компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром". Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — со своей стороны обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждая. "Газпром" же предоставит другую половину средств — 4,75 миллиарда евро. При этом участники проекта планируют 70% инвестиций покрыть за счет привлечения проектного финансирования.