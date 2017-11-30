ОПЕК договорилась о продлении сокращения добычи до конца 2018 года

ВЕНА, 30 ноя — РИА Новости. Министры стран-членов ОПЕК договорились продлить соглашение о сокращении добычи нефти до конца 2018 года, сообщил журналистам министр нефти и газа Омана Мухаммед Хамад аль-Румхи.
Одной из первостепенных целей участников сделки ОПЕК+ является снижение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире до их среднего уровня за последние пять лет. В понедельник генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо отметил, что соглашение ОПЕК+ работает, его выполнение странами-участницами было беспрецедентным, а скептицизм вокруг сделки неоправданным.
Ранее Международное энергетическое агентство ухудшило прогноз по спросу на сырье в 2018 году. По мнению экспертов, он составит порядка 98,9 миллиона баррелей в сутки. Пересмотр связан с ростом цен на нефть, ожиданием более теплой зимы и обновленными данными по рынку.