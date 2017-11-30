ОПЕК договорилась о продлении сокращения добычи до конца 2018 года

ВЕНА, 30 ноя — РИА Новости. Министры стран-членов ОПЕК договорились продлить соглашение о сокращении добычи нефти до конца 2018 года, сообщил журналистам министр нефти и газа Омана Мухаммед Хамад аль-Румхи.

В конце 2016 года страны ОПЕК и ряд не входящих в организацию государств договорились о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В мае соглашение продлили еще на девять месяцев — до конца марта 2018 года. Дальнейшему продлению посвящена встреча министров нефти и энергетики всех 24 государств, участвующих в соглашении ОПЕК+, которая проходит в Вене.

Одной из первостепенных целей участников сделки ОПЕК+ является снижение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире до их среднего уровня за последние пять лет. В понедельник генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо отметил, что соглашение ОПЕК+ работает, его выполнение странами-участницами было беспрецедентным, а скептицизм вокруг сделки неоправданным.

Министр энергетики России Александр Новак выражал уверенность в том, что на встрече в Вене удастся принять решение о продлении.

Ранее Международное энергетическое агентство ухудшило прогноз по спросу на сырье в 2018 году. По мнению экспертов, он составит порядка 98,9 миллиона баррелей в сутки. Пересмотр связан с ростом цен на нефть, ожиданием более теплой зимы и обновленными данными по рынку.