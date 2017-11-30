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Экономика

Юрист объяснил особенности уплаты налога на имущество

18:0830.11.2017
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© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Гражданам необходимо до 1 декабря оплатить налог на имущество, даже в том случае, если уведомление из ФНС еще не пришло. Особенности уплаты налога на имущество разъяснил РИА Новости руководитель ЮК "Центр Правосудия" Армен Восканян.

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"Налог на имущество физических лиц рассчитывается по-разному, в зависимости от субъекта РФ. В некоторых субъектах расчет производится исходя из кадастровой стоимости имущества, в других — исходя из инвентарной. Размер денежных сумм, подлежащих уплате, зависит от кадастровой стоимости объекта налогообложения и определенных условий, указанных в законодательстве", — сказал юрист.

По его словам, в настоящее время наиболее часто применяется ставка в размере 0,1% от стоимости, но встречаются и ставки в 0,5% и 2%.

Восканян добавил, что налоговые ставки устанавливаются нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований (законами городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) в зависимости от применяемого порядка определения налоговой базы.

Уведомление ФНС

При этом юрист отметил, что уплата производится по налоговому уведомлению, которое присылает ФНС.

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"Если вы по каким-либо причинам не перечисляете деньги на счет Налоговой службы – вас может ожидать целый ряд санкций. Это и пени, и штраф за неуплату налога на имущество", — напомнил юрист.

В том случае, если срок оплаты налога уже наступил, а налоговое уведомление еще не пришло, следует самостоятельно обратиться в ИФНС по месту проживания, и выяснить судьбу уведомления, пояснил он. "Однако следует отметить, что если вы не получили налоговое уведомление, это не является обстоятельством, освобождающим от уплаты налога на имущество, за исключением случая ненаправления уведомления по вине налогового органа, которую доказать очень сложно", — сказал Восканян.

Штрафы и пеня

Многие налогоплательщики ошибочно считают, что штраф и пеня — это понятия тождественные. Но на самом деле, пеня — это ежедневное увеличение суммы, в случае неоплаты налога в установленный законом срок, отметил Восканян.

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Руководитель "Центра Правосудия" поясняет, что пеня рассчитывается исходя из расчета 1/300 ставки рефинансирования, устанавливаемой ЦБ РФ, за каждый день просрочки. "Штраф — это санкция за факт уклонения от уплаты налога. В случае если Налоговый орган признает причину пропуска срока оплаты уважительной, то размер штрафа может быть 20%, в других случаях — доходить до 40%", — сказал он.

По мнению юриста, самый простой и действенный способ узнать о своих налогах — это зарегистрировать личный кабинет на официальном интернет портале Федеральной Налоговой службы. В личном кабинете налогоплательщика отражаются все налоги, штрафы и пени, подлежащие уплате.

Льготы

Кроме того, некоторые категории граждан имеют налоговую льготу по уплате налога на имущество физических лиц, отметил юрист.

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"Перечень лиц, имеющих льготу, указан в Налоговом кодексе РФ. Кроме того, органы местного самоуправления, соответствующие органы власти городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя имеют право устанавливать дополнительные налоговые льготы по налогу на имущество физических лиц, не предусмотренные федеральным законодательством", — сказал Восканян.

Льготы по уплате налога на имущество физических лиц предусмотрены статьей 407 Налогового Кодекса РФ, предоставляются в отношении одного объекта недвижимого имущества каждого вида, который должен быть выбран самим налогоплательщиком.

Исчисление налога

При исчислении налога, исходя из кадастровой стоимости, предусмотрено уменьшение кадастровой стоимости, пояснил Восканян. "В отношении комнат — на кадастровую стоимость 10 квадратных метров, в отношении квартир — 20 квадратных метро, в отношении жилых домов — 50 квадратных метров", — сказал юрист.

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По его словам, представительные органы муниципальных образований — законодательные (представительные) органы государственной власти городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя — вправе увеличивать размеры налоговых вычетов.

"В случае, если при применении налоговых вычетов налоговая база принимает отрицательное значение, в целях исчисления налога такая налоговая база принимается равной нулю", — пояснил глава "Центра правосудия".

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