Эксперт назвал политизированным решение Дании по "Северному потоку-2"

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Решение парламента Дании одобрить законопроект, позволяющий запретить строительство "Северного потока-2" в территориальных водах страны, свидетельствует о том, что в законах ЕС появляется возможность дискриминировать экономический проект по политическим соображениям, считает заместитель генерального директора по газовым проектам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Ранее СМИ сообщили, что парламент Дании одобрил законопроект, который позволит ей запретить строительство "Северного потока-2" в ее территориальных водах.

"Это ожидалось, учитывая крайнюю степень политизации данного вопроса со стороны его противников и давления, которое было оказано на Копенгаген из Вашингтона и Брюсселя. Но при этом лишний раз свидетельствует о том, что в законодательство страны ЕС вводится возможность дискриминировать экономический проект по политическим соображениям. Более того, правила игры меняются в процессе, уже после того как заявка на получение разрешения на строительство прошла все стадии рассмотрения и должно быть выдано разрешение", — сказал РИА Новости Гривач.

По его мнению, изменение законодательства Дании и возможный запрет на строительство "Северного потока-2" в её водах не повлияет на реализацию проекта.

"Что касается влияния на проект, то оно, по моему мнению, будет небольшим. Потребует переноса трассы из территориальных вод в экономическую зону, где действуют уже не внутренние законы, а международные конвенции. Это дополнительное время и, может быть, дополнительные деньги, если маршрут немного удлинится. Достаточно небольшие, так как этот вариант прохождения трассы был изучен еще при подготовке "Северного потока"", — сказал Гривач.

Датский парадокс

"Парадокс же в том, что именно датские власти тогда попросили компанию-оператора перенести строительство трубы в свои территориальные воды, чтобы снизить воздействие стройки на судоходство и рыболовный промысел и т.д. А теперь только чтобы насолить России и выполнить политический заказ, получат менее удобный вариант трассы", — отметил он.

Ранее технический директор Nord Stream 2 AG Сергей Сердюков сообщил, что компания Nord Stream 2 AG проработала альтернативный вариант маршрута газопровода "Северный поток-2" на случай запрета Данией его прокладки в территориальных водах страны

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего СПГ.

Оператором проекта общей стоимостью 9,5 миллиарда евро выступает компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром". Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — со своей стороны обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждая. "Газпром" же предоставит другую половину средств — 4,75 миллиарда евро.