Офис Российского экспортного центра планируют открыть в Ивановской области

ИВАНОВО, 30 ноя — РИА Новости. В Ивановской области планируют отрыть офис Российского экспортного центра для поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"Эту инициативу врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский обсудил на полях Всероссийского Форума легкой промышленности в Москве с гендиректором Росэкспоцентра Петром Фрадковым. Стороны сошлись во мнении, что это будет способствовать развитию инструментов поддержки, в первую очередь, предприятий малого и среднего бизнеса", — добавил собеседник агентства.

Глава Ивановской области отметил на форуме, где был представлен проект новой стратегии развития легпрома до 2025 года, что такая стратегия должна ставить амбициозные цели, в частности, по расширению экспорта.

"В обновленной стратегии отражены традиционные цепочки добавленной стоимости, в которых российские предприятия добиваются успеха. Прежде всего, речь идет о натуральных волокнах. Есть конкретные истории успеха, когда мы работаем не только на внутренний рынок, но и на экспорт, поставляя продукцию для ведущих транснациональных корпораций. По скорости, динамике, дизайну мы в этом вопросе зачастую обходим страны Юго-Восточной Азии", — подчеркнул Воскресенский.

В пресс-службе добавили, что в ходе форума Воскресенский предложил сделать Ивановскую область площадкой проведения следующего Всероссийского форума легкой промышленности.

Другие новости региона читайте здесь >>