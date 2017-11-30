В Думе заявили, что Россия не готова к импортозамещению в сфере виноделия

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Россия пока не готова к импортозамещению в сфере виноградарства и виноделия, заявил депутат Госдумы от крымского региона Константин Бахарев.
Бахарев является одним из соавторов законопроекта "О развитии виноградарства и виноделия в Российской Федерации".
"На сегодня, я ответственно это заявляю, в сфере виноградарства и виноделия, мы к импортозамещению не готовы, потому что более половины всех виноматериалов импортируется по причине того, что у нас недостаточно насаждений виноградников", — сказал Бахарев журналистам.
По его словам, если в советские годы насчитывалось порядка 200 тысяч га виноградников, то сегодня — 90 тысяч га.
"Из них плодоносящих порядка 70 тысяч гектаров. 30 тысяч находится в Крыму", — подчеркнул Бахарев.
В связи с этим, депутат призвал восстанавливать виноградники, но констатировал, что без государственной поддержки это сделать невозможно.
"Должна быть государственная поддержка на раскорчевку непродуктивных виноградников и на посадку новых виноградников и так далее", — сказал депутат.
Бахарев также подчеркнул, что мощная питомниководческая база виноградарства, которая была в советское время, на сегодня утеряна.
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