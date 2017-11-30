Во Франции заявили о следах цезия в импортированных из России грибах

ПАРИЖ, 30 ноя — РИА Новости. Грибы, поставленные из России в парижские магазины, содержат следы цезия, заявил в четверг в ходе встречи в Сенате Франции глава Управления ядерной безопасности Франции (ASN) Пьер-Франк Шеве.

"По последней информации, которая у меня есть, следы цезия были обнаружены в грибах, поставленных из России", — сказал Шеве. Трансляция велась на официальном сайте Сената.

Вместе с тем, отметил Шеве, следов рутения, о повышенных показателях которого сообщал ранее Институт радиационной защиты и ядерной безопасности (IRSN), обнаружено не было. По его словам, обнаружение цезия "не клеится" с выводами IRSN.

"Работа продолжается", — добавил глава ASN.

Как сообщалось ранее, немецкое ведомство по радиационной защите 29 сентября — 3 октября обнаружило на территории Европы, в пробах воздуха из Австрии и Германии следы радиоактивного рутения-106 в безопасной для населения концентрации. Ведомство предположило, что источник якобы находится на Урале, не уточнив, на основании чего сделаны выводы.

В Росатоме сообщили, что на объектах российской атомной отрасли не происходило никаких инцидентов и аварий, которые могли бы вызвать рост уровня радиоактивного изотопа в атмосфере. Росгидромет сообщил, что присутствие следов рутения-106 также наблюдалось в пробах в нескольких странах Европы: в Румынии концентрации превышали российские концентрации в 1,5-2 раза, в Польше и Италии — были на российском уровне.

При этом, как подчеркнули в службе, уровни содержания рутения-106 были на несколько порядков ниже допустимой объемной активности, установленной российскими нормами радиационной безопасности, и не представляли никакой опасности для населения.