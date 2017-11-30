В СГК рассказали, почему необходим переход на новую модель рынка тепла

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Действующая система формирования тарифов на теплоэнергию лишает компании стимула вкладываться в развитие теплоснабжения, что приводит к дальнейшей деградации отрасли, полагает гендиректор СГК Михаил Кузнецов.

"Системы теплоснабжения деградируют. Чтобы их поддерживать в надлежащем состоянии нужно применять нестандартные инженерно-технические решения, а для этого надо, чтобы у субъекта, который будет эти решения принимать, были стимул, мотивация", — отметил он в ходе круглого стола по вопросам модернизации теплосетей.

Сегодня тарифы на теплоэнергию складываются по методу "затраты плюс", то есть вся заработанная прибыль сверх тарифа у компании забирается. Продолжение работы в рамках такой тарифной парадигмы со временем порождает еще большие проблемы, уверяет Кузнецов.

Новая модель рынка тепла, гарантирующая инвестору долгосрочный тариф, позволяет оптимизировать работу отрасли. При этом рост тарифа по новой системе, по словам гендиректора СГК, может составить инфляцию плюс 1-3%, в зависимости от глубины существующих проблем в конкретном населенном пункте.

В настоящее время СГК рассматривает возможность модернизации системы теплоснабжения Новокузнецка. По предварительным расчетам, проект оценивается приблизительно в 5 миллиардов рублей. Компания готова заместить ряд котельных и Центральную ТЭЦ, которая сегодня находится в процессе банкротства и продолжает наращивать убытки.

Компания готова инвестировать в модернизацию теплоснабжения города при условии перехода Новокузнецка на новую модель рынка тепла уже в ближайшем будущем.