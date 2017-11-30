СГК провела на Южной тепловой станции в Рубцовске пробный пуск нового котла

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Сибирская генерирующая компания провела пробную растопку одного из двух котлов на Южной тепловой станции, построенных в рамках модернизации теплоснабжения в Рубцовске Алтайского края, сообщает компания.

Строительно-монтажные работы по установке котла №6 СГК начала около 5 месяцев назад. Его мощность составляет 30 Гкал/час. В ходе пробного запуска новый котел работал 24 часа. За это время он произвел порядка 500 гигакалорий.

"Первые результаты нас удовлетворяют. Осталось сгладить мелкие шероховатости, и оборудование можно будет вводить в эксплуатацию", — отмечается в сообщении.

До конца года СГК планирует завершить на станции работы по строительству второго аналогичного котла и провести его наладку. Новые котлы для Южной тепловой станции изготовлены Бийским котельным заводом.

Прежние мазутные котлы в дальнейшем будут использоваться только для покрытия пиковых нагрузок при самых низких температурах.

Проект модернизации теплоснабжения в Рубцовске, который СГК реализует с 2016 года, предполагает переоснащение Южной тепловой станции, а также в перекладку более 13,2 километра трубопроводов и строительство еще более 6,2 километра. В течение двух лет компания инвестирует в проект в общей сложности около 2 миллиардов рублей.