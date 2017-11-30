МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Российская юрисдикция для решения экономических споров становится более привлекательной, заявил председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев на четвертом юридическом форуме стран БРИКС, который проходит в Москве.

"Вопрос о том, насколько российская национальная юрисдикция привлекательна, не праздный. За четыре года Россия существенно поднялась в международном рейтинге бизнеса — со 120-го места до 32-го", — отметил он.

Груздев в связи с этим назвал такие выигрышные качества российской юстиции, как стоимость судебных разбирательств и скорость исполнения решений. "Средняя стоимость рассмотрения иска составляет 16% от его суммы, что существенно меньше, чем у наших иностранных партнеров", — пояснил он.

Также, по его словам, исполнение судебных решений в России происходит быстрее, чем в Европе, где этого можно ждать от трех до пяти и даже 10 лет. "Скорость правосудия существенно увеличилась", — отметил руководитель АЮР.

"80% "дорогих дел", то есть, тех дел, где сумма спора начинается от 100 миллионов и дальше, рассматривается только в первой инстанции. Дальше решение не обжалуют. То есть, уже в первой инстанции стороны приходят к такому решению, которое их устраивает, за которым они шли в суд", — добавил Груздев.

Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством форума.