США используют санкции, чтобы настроить бизнес против Путина, заявил Песков

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Санкции США — это попытка настроить сторонников российского президента Владимира Путина из числа состоятельных бизнесменов против него, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Согласны ли вы с мнением, что власти США используют санкции, чтобы попытаться настроить состоятельных сторонников российского президента из числа бизнес-элиты против него? Отвечаем: уверены, что так дело и обстоит",- сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера озвучил запрос, поступивший от "одного из международных агентств".