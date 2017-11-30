Надо усилить контроль за расходами региональных бюджетов, заявила Матвиенко

ТВЕРЬ, 30 ноя — РИА Новости. Необходимо усилить контроль за расходами региональных бюджетов в рамках программы реструктуризации долгов российских субъектов Федерации, но в приемлемой для всех регионов степени, заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в четверг в Твери. © РИА Новости / Владимир Трефилов Перейти в фотобанк Общий долг регионов перед бюджетом превысил триллион рублей

"Надо усиливать контроль за расходом бюджетов, но условия должны быть приемлемы для регионов. Мы за этим будем следить", — сообщила Матвиенко, отвечая на вопрос журналистов о том, насколько сложно российским субъектам участвовать в программе реструктуризации долга.

Программа реструктуризации задолженности субъектов РФ по бюджетным кредитам рассчитана как минимум на 7 лет. Участвующие в ней субъекты РФ получат возможность в 2018–2019 годах выплачивать по 5% от суммы основного долга в год, в 2020 году — 10%, в 2021–2024 годах — равными долями по 20% ежегодно.