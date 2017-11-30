Американский бизнес не поднимает политические вопросы, заявил Медведев

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Американский бизнес не поднимает политические вопросы, а говорит о желании работать с Россией, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Ко мне приезжают представители крупного бизнеса американского, у нас есть комитет по иностранным инвестициям, там 10 или 12 человек из Америки, это все первые лица корпораций, которые стоят сотни миллиардов долларов. Ни у кого из них хоть какая-то политическая тема не звучала, все говорят "хотим работать, хотим работать на российском рынке, хотим работать вместе с вами" и т.д. Поэтому бизнес хочет. Если говорить о человеческой позиции, то, я уверен, что она сильно отличается от политики, которую сегодня проводит вашингтонский истеблишмент, и от которой в значительной степени страдает и президент Трамп", — сказал Медведев в интервью российским телеканалам.

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