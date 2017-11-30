России надо заскакивать в поезд технологической революции, заявил Медведев

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. России нельзя медлить, надо заскакивать в ускоряющийся поезд глобальной технологической революции, считает глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

"Медлить уже нельзя, нужно заскакивать в идущий и ускоряющийся поезд, потому что этот поезд, надо по-честному сказать, набрал обороты сначала без нас. Мы долгое время находились в ситуации, когда вынуждены были просто выживать, это происходило в 90-е годы. В 80-е годы этому вообще особого внимания не уделялось", — сказал Медведев в четверг в интервью российским телеканалам.

По его словам, Россия только сейчас начала создавать основу своего технологического развития, и для этого все есть. "Есть институты, есть деньги, не фантастические, но все-таки это довольно приличные деньги, которые аккумулированы в различных фондах поддержки, есть инструменты, которые уже опробованы, и самое главное, есть люди, талантливых людей у нас очень много", — считает Медведев.

При этом он посетовал, что пока у РФ нет способности быстро преобразовывать технологические новинки в работающие и коммерчески успешные проекты. "С этим у нас всё так не очень хорошо обстоит. Не очень мы это умеем", — заметил он.

"В этом смысле мы действительно не можем похвастаться каким-то великолепным прошлым, но тем не менее этому тоже можно научиться", — сказал Медведев.

Он отметил, что есть страны, которые очень хорошо умеют именно коммерциализировать научные достижения, а самостоятельно создать какую-то новинку гораздо тяжелее.

"Конечно, нужно научиться этой самой коммерциализации. На это должны быть обращены и государственные усилия, и усилия бизнеса. Бизнес должен вкладываться в НИОКРы, должен вкладываться в исследования в сфере IT, в современные технологии. Мне лет 10 назад приходилось, по сути, палкой крупные компании туда загонять, чтобы они какие-то инвестиции планировали. Потому что доходы огромные, а у них там на НИОКРы какие-то слезы", — подчеркнул глава правительства.

"Это задача исключительной важности. Но я уверен, что шансы встать в один ряд с наиболее продвинутыми странами у нас есть", — добавил он.

Подробнее об общении Дмитрия Медведева с тележурналистами читайте в справке РИА Новости >>