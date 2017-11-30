МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев согласен с мнением о том, что законодательство по госзакупкам в сфере искусства в стране несовершенно.

"Я думаю, что наши представители творческих профессий правы в том, что законодательство в этой сфере крайне несовершенно, применительно к театрам, кинопроизводству, к целому ряду других творческих профессий. Я тоже неоднократно это обсуждал с ними", — сказал Медведев в интервью российским телеканалам.

"К сожалению, перемены не так быстры, как всем нам бы хотелось. Все крутится вокруг государственных закупок и государственных услуг. Это так называемый 44-ФЗ, который диктует вполне понятные конкурентные требования", — пояснил премьер.

"И мы все за конкуренцию — рынок есть рынок. Но как только мы переходим в творческий мир, все эти критерии дают сбой. Одно дело закупать скрепки и карандаши по конкурсу, а другое дело — реквизит, или создавать что-то на сцене, или заниматься кинопроизводством где-нибудь в далекой деревне. Какой там конкурс? Единственный исполнитель!", — добавил Медведев.