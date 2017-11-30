Имплантаты "Швабе" из УКМ появятся на рынке в 2019 году

Имлантаты Швабе из УКМ появятся на рынке в 2019 году

Имлантаты Швабе из УКМ появятся на рынке в 2019 году

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Имплантаты из углеродных композиционных материалов (УКМ), разработанные специалистами холдинга "Швабе", появятся на рынке в 2019 году, они опередят аналоги из металлов, полимеров и керамики по различным ключевым параметрам — вес, совместимость с человеческим организмом, долговечность и цена, сообщает пресс-служба холдинга.

Имплантаты, искусственный желудочек сердца стали ключевыми экспонатами "Швабе" в рамках объединенной экспозиции министерства здравоохранения РФ на прошедшей в Москве выставке "Россия, устремленная в будущее".

По словам заместителя генерального директора "Швабе" Ивана Ожгихина, выставка стала продуктивной площадкой для холдинга.

"Мы показали "умные" и эффективные разработки для медицины, сегодня широко задействованные в клинической практике и востребованные на российском и международном рынках. "Швабе" также представил изделия, которые в долгосрочной перспективе имеют все шансы стать достоянием мировой медицины. Наши передовые и перспективные разработки получили положительные отзывы представителей медицинского экспертного сообщества и потенциальных потребителей", — отметил Ожгихин.

За время работы выставки ее посетили более двухсот тысяч человек.