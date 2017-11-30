Медведев рассказал о возможностях экспорта российского зерна

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Россия превратились в самого крупного экспортера пшеницы и зерновых и может экспортировать 45-50 миллионов тонн зерна, нынешний урожай это позволяет, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ежегодном интервью российским телеканалам.

"Мы добились вдающихся результатов, и здесь хочется похвалить всех аграриев и, в конечном счете, похвалить те меры, которые мы принимали для поддержки сельскохозяйственной отрасли, 140 миллионов тонн зерна, зерновых и зернобобовых — это результат, которого никогда не знала наша страна. Ни в каком веке, ни при каком строе, ни при каком государстве. Результат выдающийся", — сказал Медведев.

По его словам, теперь нужно грамотно им распорядиться.

"Мы превратились в самого крупного метаэкспортера пшеницы и зерновых. Это капитал. Это валюта. И в принципе, это может помочь и нашим аграриям. Поэтому если мы можем выйти на уровень экспорта порядка 45-50 миллионов тонн, а этот урожай позволяет это делать с соблюдением всех норм переходящих запасов… чтобы все в порядке было с обеспечением хлебом, зерном всех производителей, это решит многие задачи", — считает премьер.