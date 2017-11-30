Медведев: система госзакупок для учреждений культуры должна стать лояльней

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Система государственных подрядов и закупок в творческой сфере должна стать более лояльной, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

"Система государственных подрядов и государственных закупок применительно к театрам, кинопроизводству и другой творческой деятельности должна стать более лояльной. Но, как обычно, вопрос в пределах этой лояльности. Мы не можем с вами допустить и другой ситуации, когда, говорят, что "я буду снимать фильм, мне нужно пять миллионов рублей, выдайте мне это наличными, потому что я не смогу ни с кем участников кинопроизводства расплатиться. Отчитываться — ну какие-то бумажки принесу". Это тоже вопрос", — сказал Медведев в интервью российским телеканалам.