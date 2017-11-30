Медведев призвал навести порядок на фармацевтическом рынке

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Необходимо наводить порядок на российском фармацевтическом рынке, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам.

По его словам, лекарственные препараты должны быть качественными и продаваться по приемлемым ценам. При этом, как отметил Медведев, закупаемые за валюту лекарства оказываются дороже, но в России сложилось мнение, что иностранные препараты более качественные.

"У нас и вера определенная сформировалась, что иностранная таблетка лучше работает, чем российская. К сожалению, не беспочвенно. Целый ряд производителей действовал не очень красиво. Надо обязательно наводить порядок на фармакологическом рынке. У нас сейчас приблизительно 70% препаратов в стоимостном измерении приобретается из-за границы. И только 30% — внутри страны. Но по наименованиям ситуация иная. У нас 60% наименований приобретается внутри страны, и только 40% — из-за границы. А если взять список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, там уже 85% приобретается внутри страны", — указал премьер-министр.

"Нам нужны качественные, а не поддельные препараты. Нам нужна нормальная современная фармацевтическая промышленность. Мы знаем, сколько там проблем, и сколько там махинаций. Поэтому нужно навести на этом рынке порядок, тогда в аптеках будут нормальные дешевые российские препараты, не хуже иностранных", — заключил глава правительства РФ.