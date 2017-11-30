ЦБ справляется с расчисткой российской банковской системы, заявил Медведев

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Центральный банк России справляется с расчисткой российской банковской системы, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

ЦБ продолжает активную работу по наведению порядка в финансовом мире, уточнил он. Премьер напомнил, что в России, действительно, было очень много банков, которые либо не имели достаточного капитала, чтобы развиваться, либо принимали решения, направленные на поддержку отдельных групп акционеров.

"По таким банкам Центральный банк принял решения о том, чтобы отозвать их лицензии, закрыть. Это проблемная история, это всегда иски, споры, и люди теряют деньги, но это все равно расчистка финансового поля. Потому что когда таких банков становится очень много, они могут положить всю систему, в том числе даже самые крупные банки. Поэтому необходимость наводить здесь порядок никаких сомнений не вызывает. И мне кажется, что Центральный банк с этим справляется", — сказал Медведев в интервью российским телеканалам.

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