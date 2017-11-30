Прицел "Швабе" вошел в список "100 лучших товаров России"

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Оптический прицел для охотничьего оружия холдинга "Швабе", который появился на рынке в текущем году, признан лауреатом 20 Всероссийского конкурса "100 лучших товаров России", сообщает пресс-служба холдинга.

Прибор разработан специалистами Вологодского оптико-механического завода (ВОМЗ, входит в холдинг "Швабе"). Он на 70% состоит из отечественных компонентов и до 50% дешевле аналогов. Прицел стал победителем в номинации "Промышленные товары для населения" и получил статус "Новинка года".

"На протяжении многих лет продукция завода входит в сотню лучших товаров России. Конкурс активно стимулирует отечественных приборостроителей на применение передовых решений и технологий при создании новинок. Отсутствие в новом механическом прицеле параллакса позволяет стрелку осуществлять более точное прицеливание как на ближних, так и на средних дистанциях", — сказал генеральный директор ВОМЗ Василий Морозов.

В пресс-службе отметили, что в среднесрочной перспективе планируется продвижение изделия на зарубежных рынках.

ВОМЗ принимает участие во Всероссийском конкурсе "100 лучших товаров России" с 2001 года. За это время лауреатами соревнования стали 18 изделий завода — оптические прицелы постоянной и переменной кратности, а также коллиматорные и ночные прицелы.