Медведев заявил, что не считает стагнацией рост ВВП в 2% по итогам года

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Рост ВВП в 2% по итогам 2017 года не является стагнацией, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам.

"Не могу согласиться с тем, что 2% — это стагнация, потому что, скажем по-честному, некоторые страны позавидовали бы этим 2%. Вопрос, конечно, в том, какова база, база роста. У нас она не такая значительная, как мы бы хотели, и нас действительно 2% в этом смысле не устраивают, хотя это гораздо лучше, чем минус два или минус три, или около нуля", — сказал Медведев.