Рост ВВП в 2017 году соответствует уровню развитых стран, заявил Медедев

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Рост экономики РФ в 2017 году на уровне около 2% хоть и небольшой, но в целом соответствует уровню развитых стран, сообщил глава правительства РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам.

"Сейчас прогнозов очень много, но тем не менее все сходятся аналитики — и наши, и иностранные — что по итогам текущего года мы получим приблизительно около 2% прироста валового внутреннего продукта. Это не огромная цифра, но это все-таки уже цифра, которая соответствует среднемировым темпам роста в развитых странах", — сказал Медведев в четверг.

Текущий базовый прогноз Минэкономразвития РФ предполагает рост экономики по итогам 2017 года на 2,1%.