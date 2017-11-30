Медведев назвал инфляцию в России по итогам 2017 года рекордно низкой

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев назвал рекордно низкой инфляцию по итогам 2017 года, она будет ниже 3%, такие показатели достигнуты впервые за всю постсоветскую историю.

"В этом году у нас будет зафиксирована рекордно низкая инфляция. По всей вероятности, она будет ниже 3%. Пока тоже не называю абсолютную цифру: нужно, чтобы статистика еще поработала и год закончился, но это будет абсолютным достижением за всю постсоветскую эпоху. То есть за весь период развития современной России инфляция никогда не опускалась так низко", — сказал Медведев в интервью российским телеканалам.