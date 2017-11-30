Цель властей не макропоказатели, а благосостояние граждан, заявил Медведев

Какой доход является для вас "порогом бедности"? Менее 20 тысяч рублей

Менее 15 тысяч

Менее 10 тысяч Результаты 76.6% Менее 20 тысяч рублей

14.4% Менее 15 тысяч

9.0% Менее 10 тысяч Все опросы Голосовать Ни один макропоказатель не может быть целью властей, самоцелью является рост благосостояния граждан России, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам.

"Вообще самоцелью не может быть ни один макропоказатель. Самоцелью является рост благосостояния граждан Российской Федерации, граждан России – вот это важнейшая цель", — сказал Медведев.