Юрий Берг: бюджет Оренбургской области на 2018 год будет бездефицитным

ОРЕНБУРГ, 30 ноя — РИА Новости. Оренбургские депутаты в первом чтении приняли проект регионального бюджета в объеме 75,7 миллиарда рублей; впервые за много лет бюджет будет бездефицитным, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области.
"Мы решили поставленную в долгосрочном бюджетном прогнозе задачу выйти на бездефицитный бюджет. Такое решение не просто оправданно, оно жизненно важно для обеспечения стабильности бюджетной системы", — приводят в пресс-службе слова губернатора Оренбургской области Юрия Берга.
Глава региона добавил, что расходы бюджета за счет областных средств приросли на 2,7 миллиарда рублей.
По словам министра финансов Оренбургской области Татьяны Мошковой, бездефицитный бюджет позволит сократить государственный долг Оренбургской области и расходы на его обслуживание. "Мы планируем использовать краткосрочные займы на покрытие кассовых разрывов в течение года. Отказ от дефицита бюджета был заложен в Стратегии развития области в 2014 году", — сказала Мошкова.