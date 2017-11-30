Юрий Берг: бюджет Оренбургской области на 2018 год будет бездефицитным

ОРЕНБУРГ, 30 ноя — РИА Новости. Оренбургские депутаты в первом чтении приняли проект регионального бюджета в объеме 75,7 миллиарда рублей; впервые за много лет бюджет будет бездефицитным, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области.

"Мы решили поставленную в долгосрочном бюджетном прогнозе задачу выйти на бездефицитный бюджет. Такое решение не просто оправданно, оно жизненно важно для обеспечения стабильности бюджетной системы", — приводят в пресс-службе слова губернатора Оренбургской области Юрия Берга.

Глава региона добавил, что расходы бюджета за счет областных средств приросли на 2,7 миллиарда рублей.

В пресс-службе уточнили, что в 2018 году объем поступлений из федерального бюджета составит более 11 миллиардов рублей. В 2017 году вливания из федерального бюджета в бюджет области составили 6 миллиардов рублей.

По словам министра финансов Оренбургской области Татьяны Мошковой, бездефицитный бюджет позволит сократить государственный долг Оренбургской области и расходы на его обслуживание. "Мы планируем использовать краткосрочные займы на покрытие кассовых разрывов в течение года. Отказ от дефицита бюджета был заложен в Стратегии развития области в 2014 году", — сказала Мошкова.

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