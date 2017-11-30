Внешнеторговый оборот Пензенской области вырос на 43% за девять месяцев

САРАТОВ, 30 ноя — РИА Новости. Внешнеторговый оборот Пензенской области в январе-сентябре этого года составил 326,3 миллиона долларов, что на 43,2% выше уровня аналогичного периода прошлого года, сообщила в четверг пресс-служба областного правительства.

"Объем экспорта товаров за девять месяцев 2017 года увеличился на 38,6% и составил 155,9 миллиона долларов. Импорт за данный период составил 170,4 миллиона долларов, что на 47,7% выше, чем за девять месяцев 2016 года", — говорится в сообщении.

Доля стран дальнего зарубежья и Балтии в общем объема экспорта области составила 40,5%, остальная доля приходится на государства, входящие в СНГ. Основными экспортируемыми товарами остаются продовольственные товары и сырье, а также оборудование и механические устройства. Крупнейшими партнерами области по экспорту являются Казахстан и Белоруссия.

Доля стран дальнего зарубежья в общем объема импорта региона составила 87,4%, а государств-участников СНГ — 12,6%. Больше всего в суммарном объеме в регион импортируется продукции из Китая, Чехии, Германии и Белоруссии. В Пензенскую область ввозятся из-за рубежа машины, оборудование и транспортные средства, древесина и целлюлозно-бумажные изделия, а также продукция химической промышленности.

"Тенденция по увеличению объемов внешнеторгового оборота, прежде всего, связана с постепенным выходом пензенских предприятий на мировой рынок. В текущем году Пензенская область ведет торговлю более чем с 70 странами ближнего и дальнего зарубежья", — цитируются в сообщении слова министра экономики области Сергея Капралова.

"Рост экспорта связан с активной позицией пензенских производителей по поиску новых рынков сбыта, а также новыми механизмами поддержки экспортеров", — добавил министр, уточнив, что из бюджета области на поддержку экспортно-ориентированных предприятий в текущем году выделено 14 миллионов рублей.