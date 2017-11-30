Банк "Открытие" уменьшил уставный капитал до одного рубля

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. ФК "Открытие" на основании приказа ЦБ РФ уменьшает уставный капитал до одного рубля, говорится в материалах кредитной организации.
Величина, на которую уменьшается уставный капитал ФК "Открытие", составляет 11 миллиардов рублей, следует из сообщения кредитной организации.
"Открытие" проходит процедуру финансового оздоровления через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. О санации "Открытия" было объявлено 29 августа. По новому механизму санации Банк России становится основным собственником санируемого банка с последующей продажей частному инвестору.
Права действующих акционеров "ФК Открытие" восстановятся после окончания работы временной администрации, но их доля в банке не будет превышать 25%, отмечалось в материалах ЦБ РФ.
Отрицательный капитал банка "ФК Открытие" на 1 октября составил 188,9 миллиарда рублей, сообщал ранее начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.