Банк "Открытие" уменьшил уставный капитал до одного рубля

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. ФК "Открытие" на основании приказа ЦБ РФ уменьшает уставный капитал до одного рубля, говорится в материалах кредитной организации.

"Уменьшить уставный капитал публичного акционерного общества банк "Финансовая Корпорация Открытие" до одного рубля путем уменьшения номинальной стоимости 208,321 миллионов обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 50 рублей каждая и 12,1 миллиона привилегированных именных бездокументарных акций с неопределенным размером дивиденда номинальной стоимостью 50 рублей каждая общей номинальной стоимостью 11,22 8 миллиарда рублей", — говорится в материалах банка.

Величина, на которую уменьшается уставный капитал ФК "Открытие", составляет 11 миллиардов рублей, следует из сообщения кредитной организации.

"Открытие" проходит процедуру финансового оздоровления через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. О санации "Открытия" было объявлено 29 августа. По новому механизму санации Банк России становится основным собственником санируемого банка с последующей продажей частному инвестору.

Согласно плану финансового оздоровления, в период работы временной администрации уставный капитал банка приводится в соответствие с размером собственных средств, а в случае, если они являются отрицательными, уставный капитал уменьшается до одного рубля.

Права действующих акционеров "ФК Открытие" восстановятся после окончания работы временной администрации, но их доля в банке не будет превышать 25%, отмечалось в материалах ЦБ РФ.

Отрицательный капитал банка "ФК Открытие" на 1 октября составил 188,9 миллиарда рублей, сообщал ранее начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.