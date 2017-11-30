В Китае сообщили об ускорении индекса деловой активности в сфере услуг

ПЕКИН, 30 ноя— РИА Новости. Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе экономики Китая в ноябре ускорился до 54,8 после резкого падения в октябре, свидетельствуют опубликованные в четверг данные статистического бюро.

Индекс в ноябре составил 54,8 пункта против 54,3 пункта в октябре.

Значение выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде.

Статбюро отмечает, что индекс по-прежнему находится в зоне роста, а в сфере услуг сохраняется тенденция стабильного роста.

Правительство Китая поддерживает сферу услуг, чтобы компенсировать спад в таком традиционном секторе, как тяжелая промышленность. По итогам 2016 года доля сферы услуг составила 51,6% от объема ВВП страны, что стало рекордом для Китая.