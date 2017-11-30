В Китае рассказали об изменении индекса деловой активности в стране

ПЕКИН, 30 ноя — РИА Новости. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в ноябре незначительно ускорился до 51,8 пункта после резкого замедления в октябре, что оказалось лучше ожиданий экспертов. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные государственного статистического бюро КНР.

Показатель оказался несколько лучше ожиданий аналитиков, которые прогнозировали замедление индекса до 51,4 пунктов с 51,6 в октябре.

Госстатбюро отмечает, что промышленный сектор страны продолжает сохранять хорошую тенденцию развития.

Значение показателя выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде.