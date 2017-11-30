В Канаде поддержали апелляцию Kinder Morgan по проекту Trans Mountain

МЕХИКО, 30 ноя — РИА Новости. Федеральные власти Канады в среду поддержали просьбу компании Kinder Morgan к энергорегулятору страны о выдаче местных разрешений по проекту Trans Mountain на фоне начала общественных слушаний.
Ранее компания подала апелляцию, не получив разрешения на строительство от города Бернаби. Также Kinder Morgan попросила разрешить ей проложить трубопровод в обход этого города.
Проект Trans Mountain стоимостью 7,4 миллиарда канадских долларов предполагает увеличение мощности трубопровода Trans Mountain между Эдмонтоном в Альберте и Бернаби в Британской Колумбии с 300 тысяч до 890 тысяч баррелей в день. Начало работ было запланировано на осень 2017 года, первые поставки — на декабрь 2019 года.
Против проекта выступает часть коренных племен Канады. Новая демократическая партия в Британской Колумбии и Партия зеленых также заявили, что намерены совместно бороться с расширением трубопровода.