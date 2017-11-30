В Канаде поддержали апелляцию Kinder Morgan по проекту Trans Mountain

МЕХИКО, 30 ноя — РИА Новости. Федеральные власти Канады в среду поддержали просьбу компании Kinder Morgan к энергорегулятору страны о выдаче местных разрешений по проекту Trans Mountain на фоне начала общественных слушаний.

Как говорится в заявлении министра природных ресурсов Канады Джима Карра, власти обратились к национальному энергосовету с письмом, в котором поддерживают просьбу компании об урегулировании потенциальных разногласий по проекту с муниципалитетами или провинциями, чтобы избежать необоснованной задержки.

Ранее компания подала апелляцию, не получив разрешения на строительство от города Бернаби. Также Kinder Morgan попросила разрешить ей проложить трубопровод в обход этого города.

Проект Trans Mountain стоимостью 7,4 миллиарда канадских долларов предполагает увеличение мощности трубопровода Trans Mountain между Эдмонтоном в Альберте и Бернаби в Британской Колумбии с 300 тысяч до 890 тысяч баррелей в день. Начало работ было запланировано на осень 2017 года, первые поставки — на декабрь 2019 года.

Против проекта выступает часть коренных племен Канады. Новая демократическая партия в Британской Колумбии и Партия зеленых также заявили, что намерены совместно бороться с расширением трубопровода.