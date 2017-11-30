В России истекает срок уплаты имущественных налогов

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Срок уплаты имущественных налогов за 2016 год для физлиц истекает в четверг, 30 ноября – российские налогоплательщики до конца дня еще могут заплатить причитающиеся им налоги на землю, недвижимость или транспорт, не опасаясь штрафов за просрочку платежей.

При этом почти пять миллионов россиян в 2017 году избавлены от такой обязанности, рассказали РИА Новости в Федеральной налоговой службе (ФНС). "Для 4,9 миллиона владельцев недвижимого имущества и транспортных средств налоговые уведомления не формировались в связи с наличием налоговых льгот, переплаты по налогам или суммы налогов менее 100 рублей", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Количество физических лиц – плательщиков налога на имущество в текущем году выросло в России на 2%, до 71 миллиона человек. Количество плательщиков транспортного налога возросло на 4% — до 27,9 миллиона, а земельного налога – на 3%, до 29,05 миллиона человек.

Многие уже исполнили свой долг и могут спасть спокойно: на первое ноября, по данным ФНС, в консолидированные бюджеты субъектов РФ поступило 85,3 миллиарда рублей имущественных налогов физических лиц, что превышает аналогичный показатель прошлого года на 19,7 миллиарда рублей. Причем почти половину — более 36,7 миллиарда рублей граждане заплатили через "личный кабинет" на сайте ФНС.

За себя и того парня

В этом году у российских налогоплательщиков, наконец, появилась возможность платить налоги не только за себя, но и за третьих лиц: за родственников, друзей и так далее. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс были приняты еще в конце прошлого года. "Таким образом, устранена во многом искусственная правовая коллизия", — пояснил РИА Новости член общественного совета ФНС Артем Кирьянов.

Налоги, которые были начислены по ошибке, платить не нужно. "В случае, если, по мнению налогоплательщика, в налоговом уведомлении содержится неактуальная информация, целесообразно обратится в налоговый орган, например, через личный кабинет налогоплательщика", – разъясняет Кирьянов.

Ошибки в уведомлениях встречаются нередко, поскольку для расчета транспортного, земельного налога и налога на имущество физических лиц налоговики используют информацию из различных органов. Это десятки миллионов сведений, поступающих ежегодно из каждого источника.

Получив обращение налогоплательщика, налоговики самостоятельно проверят информацию в Росреестре, ГИБДД, инспекции гостехнадзора и так далее, и проведут перерасчет. В этом случае для налогоплательщика будет установлен новый срок уплаты налога – не позднее 30 дней с момента направления актуализированного налогового уведомления.

А если начисленный налог окажется слишком маленьким, платить его тоже не придется – начисления будут накапливаться, пока общая сумма не достигнет 100 рублей, и только тогда будет сформировано налоговое уведомление. Пени и штрафы за неуплату налогов в этом случае также не предусмотрены.

Расчет по кадастру

В прошлом году жители 28 пилотных регионов начали платить налог на имущество, для расчета которого используется кадастровая стоимость, которая наиболее приближена к рыночной оценке недвижимости. В этом году к ним присоединились еще 21 регион, включая Санкт-Петербург, Ставропольский край, Воронежскую, Кемеровскую, Челябинскую области.

При расчёте налога на основе кадастровой стоимости более 15 категорий граждан полностью освобождены от его уплаты, в том числе, пенсионеры, инвалиды I и II групп, участники ВОВ. Для всех остальных налогоплательщиков также предусмотрены вычеты в отношении жилых объектов: 10, 20, 50 квадратных метров, соответственно, на комнату, квартиру, жилой дом. Вычет рассчитывается для каждого налогоплательщика автоматически, без какого-либо заявления в налоговую инспекцию.

Имущественные налоги являются региональными, то есть ставки по ним определяются решениями субъектов РФ. Все доходы от этих налогов зачислятся в бюджеты регионов и муниципалитетов, из них финансируется строительство региональных и муниципальных дорог, выплачиваются зарплаты бюджетникам, содержатся поликлиники, школы и детские сады.

В прошлом году совокупные начисления по транспортному налогу для физических лиц выросли на 3%, до 136,9 миллиарда рублей, по налогу на имущество – на 39%, до 63,2 миллиарда рублей, по земельному налогу – на 22%, до 52,7 миллиарда рублей.