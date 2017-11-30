Исследование: в России наблюдается стагнация доходности банковского бизнеса

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Уровень чистой процентной маржи, показывающей эффективность проводимых банками операций, в настоящее время стагнирует и не возвращается на докризисную планку, что свидетельствует о тенденции к стагнации доходности банковского бизнеса РФ, следует из исследования Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

"Чистая процентная маржа банковской системы РФ, рассчитанная в соответствии с отчетностью банков по МСФО, после падения до 3,8% в 2015 году (по сравнению с пятилетним максимумом 5,6%, зафиксированным в 2013 году) выросла до 4,5% в 2016-м. В 2017 году рост продолжился, но восстановления чистой процентной маржи до докризисных уровней не произошло, что является частью долгосрочной тенденции к стагнации доходности банковского бизнеса на сложившихся низких уровнях", — прогнозируют эксперты АКРА.

Существенное сжатие чистой процентной маржи в период с 2014 год по 2015 год произошло из-за высокой волатильности на финансовом рынке на фоне кризиса, напоминают аналитики. Данный процесс сопровождался скачком процентных ставок в конце 2014 и начале 2015 годов, а затем — снижением процентных ставок по кредитам, опережающим по скорости снижение стоимости фондирования. Кроме того, на процентных доходах банков отрицательно сказалось быстрое падение доходности портфелей долговых ценных бумаг после скачка данного показателя в конце 2014 года.

"Общее восстановление экономики и стабилизация финансовой системы России после кризиса 2014–2015 годов обусловили рост чистой прибыли банковской системы страны в 2016-м и в первой половине 2017-го. В значительной степени это произошло за счет улучшения чистой процентной маржи", — считают авторы исследования.

"Новая нормальность" банков РФ

Экономисты АКРА ожидают, что в 2018 году чистая процентная маржа банков начнет стагнировать, что подтолкнет их к "новой нормальности".

"С 2018 года NIM может начать постепенно снижаться. В 2018 году мы ожидаем снижения NIM до 4,5%, что означает возврат показателя к уровням 2016 года. Слабое посткризисное восстановление NIM в 2016–2017 годах и ожидаемое его снижение в 2018-м говорят о достаточно быстром переходе банковской системы к "новой нормальности", — прогнозируют аналитики.

Это состояние, поясняют они, в экономике характеризуется низкой (относительно исторических показателей) инфляцией, снижением ключевой ставки ЦБ РФ, а также сравнительно низкими процентными ставками по кредитам и депозитам.

По ожиданиям АКРА, инфляция после падения до примерно 3% в 2017 году вырастет до 4% в 2018 году, а ключевая ставка ЦБ РФ продолжит постепенно снижаться, что приведет к дальнейшему сужению спрэда между ставками по кредитам и депозитам на горизонте двух-трех лет.

Тем не менее, переход к "новой нормальности" может стимулировать конкуренцию на рынке. "Для российских банков переход к "новой нормальности" будет означать сокращение возможностей максимизации процентной маржи за счет арбитража между различными видами процентных активов и пассивов. Это приведет к дальнейшему усилению конкуренции", — считают авторы обзора.

Коэффициент рентабельности активов (ROA) в 2017 году заметно не изменится из-за санации двух крупных банков Фондом консолидации банковского сектора, а в последующие годы на него будут оказывать влияние сжатие чистой процентной маржи, считают эксперты АКРА.

"По нашей оценке, сделанной согласно отчетности банков по МСФО, отношение чистой прибыли к совокупным активам (ROA) составило 1% в 2016 году, заметно улучшившись по сравнению с 0,5% в 2015 году и 0,2% в 2014 году. Тем не менее, в 2017 году мы не ожидаем улучшения показателя ROA в целом по банковской системе, поскольку на совокупный финансовый результат серьезное негативное влияние оказывает ожидаемый убыток крупнейших банков, оказавшихся в Фонде консолидации банковского сектора ЦБ РФ (банк "ФК Открытие" и Бинбанк)", — говорится в исследовании.

В следующем году санация данных банков будет, как ожидают аналитики АКРА, значительно меньше влиять на прибыльность отрасли. "Однако на финансовый результат начнет оказывать влияние прогнозируемое сжатие чистой процентной маржи, и существенного повышения чистой прибыли в целом по системе не произойдет", — уверены авторы обзора.

АКРА отмечает, что стагнация и снижение чистой процентной маржи затронет не только малые и средние банки, но и часть крупных и крупнейших универсальных банков со значительными портфелями проблемных кредитов, не генерирующих процентный доход, имеющих существенные непрофильные банковские активы на балансе.

"В условиях сокращения процентного спрэда способность банковского сектора к генерации прибыли будет зависеть от того, насколько существенно банки смогут нарастить комиссионный доход и ужесточить контроль за операционными расходами, которые в течение последних четырех лет увеличивались в среднем на 9% ежегодно по рассматриваемой выборке банков", — отмечают аналитики.

По мнению АКРА, дальнейшее постепенное ослабление чистой процентной маржи и прекращение роста чистой прибыли окажут давление на кредитоспособность ряда российских банков. "Дальнейшее постепенное ослабление возросшая вероятность долгосрочной стагнации чистой прибыли банковской системы на нынешних низких уровнях будут сказываться на способности банковского сектора генерировать капитал в следующие 12–18 месяцев. В результате этого мы не увидим общего тренда восстановления достаточности капитала в целом по банковскому сектору", — подчеркивают эксперты.

"Учитывая усиление регуляторного давления в отношении уровня резервирования проблемных кредитов, падающая операционная эффективность и низкая способность к генерации капитала будут рассматриваться АКРА как предпосылки к возможному снижению кредитных рейтингов или ухудшению прогнозов по отдельным банкам, которых эти тенденции затронут в наибольшей степени", — заключили авторы исследования.